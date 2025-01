Espot està "convençut" que es podrà mantenir el control fronterer

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

La negociació amb la Unió Europea per derogar l'entry/exit, l'anomenat sistema ETIAS, avança a bon ritme, però segurament caldran "canvis formals" abans d'arribar a un acord. Ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, aquest matí a l'escudella d'Escaldes. Espot ha afirmat que els canvis previstos "no afectaran el dia a dia de la població ni la gent que ens visiti", però poden implicar canvis de protocols o procediments entre Andorra, Espanya i França. El nou sistema de control de viatgers suposa la revisió de documentació amb verificació digital de les dades de tots els extracomunitaris que vulguin accedir al territori de l'espai Schengen. El Govern està negociant amb les autoritats de Brussel·les que a les fronteres del Principat no s'apliquin aquesta mesura en unes converses que no tenen res a veure amb l'acord d'associació.

Espot ha afirmat que les converses avancen a bon ritme i "les perspectives són bones" i ha augurat que de les negociacions sortirà "un pacte que ens deixarà mantenir la porositat de les nostres fronteres". El sistema entry/exit s'havia d'implantar al novembre de l'any passat però la UE ha posposat l'aplicació fins al 2025.