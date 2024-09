Carrils per a no comunitaris a les dues fronteres

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La negociació que està duent a terme el Govern amb la Unió Europea per aplicar el sistema ETIAS –controls a la fontera per a ciutadans de països que no formen part de l’espai Schengen– s’està plantejant per part de Brussel·les amb la intenció de tenir un major coneixement de les persones d’altres latituds sense aplicar controls sistemàtics als andorrans, que seguiran sent aleatoris. Certament que el sistema entry/exit, que ha de començar a funcionar l’any que ve, hauria d’afectar tots els països tercers, però Europa és conscient que països com ara Andorra, Liechtenstein o San Marino no estan dins d’aquest espai –Mònaco té la diferenciació de la sortida al mar–, però estan enclavats entre espai comunitari i, per tant, cal passar per una frontera dels Vint-i-set per arribar-hi.

El pròxim dia 12 la direcció general Home es desplaçarà a Andorra per acabar de negociar aquest acord de la gestió de les fronteres. Hi ha la voluntat que els controls segueixin sent aleatoris com es fa actualment gràcies als tractats trilaterals, segons van explicar fonts properes a la UE. Això sí, hi haurà un canvi molt visual a les dues zones frontereres i tant França com Espanya habilitaran dos carrils, un per al pas de comunitaris i l’altre per a no comunitaris. La consigna que es vol plasmar en el document final és que els andorrans puguin travessar la duana amb la mateixa facilitat que ara per carril dels comunitaris, i paral·lelament que des d’Andorra no surtin persones sense permís a països de la UE.

També es recorda que l’acord d’associació preveu la llibertat de moviment de les persones, tot i que el Principat podrà establir una quota de comunitaris. Tanmateix, el sistema de control d’entrades i sortides que funcionarà l’any que ve no és més que l’aplicació del sistema europeu d’informació i autorització de viatges (ETIAS), i no té res a veure amb l’acord d’associació que s’ha negociat amb la UE i que ha de ser votat en referèndum.

Les fonts remarquen que es tracta d’una aposta per incrementar la seguretat a Europa i tenir un major control sobre els moviments de ciutadans de països no comunitaris, tant sigui de les Filipines, sud-americà o de països com ara Rússia. Això implicarà que les persones d’aquests territoris que viuen o treballen temporalment a Andorra sí que hauran de passar aquest control entry /exit, que autoritzarà o no el pas per la frontera. D’alguna manera, té similitud amb l’actual procediment que se segueix actualment quan la policia posa un segell al passaport per deixar constància que s’entra o surt de l’espai Schengen. Alhora, permetrà un major control de ciutadans de països que no necessiten visat i que estaran sotmesos a l’ETIAS, que fent un paral·lelisme és el mateix que l’ESTA, l’autorització requerida als europeus per viatjar als Estats Units.

Europa vol tenir informació sobre les persones que entren i surten del seu territori de països considerats no aliats i que podrien ser potencialment un perill per a la seguretat. El dia 12 s’han d’aclarir tots els punts, especialment els relacionats amb l’intercanvi d’informació i tancar un acord de gestió de les fronteres que no suposi un canvi per als andorrans. El sistema serà àgil per evitar embussos i només caldrà escanejar el permís.