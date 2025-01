El Govern demana “confiança” als cossos especials i que “no es fixin dates” per a l’aplicació de les graelles salarial. Enmig de les amenaces de vaga provinents de diversos sectors, com ara el de l’educació i el de bombers, el ministre portaveu, Guillem Casal, va refermar ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres el compromís de l’executiu de revisar a l’alça les retribucions dels cossos, i va avançar que ja tenen llest un estudi que analitza la situació salarial dels professionals uniformats.

Així doncs, els cossos dependents d’Interior, Medi Ambient i Finances (policia, bombers, banders i agents de duana) rebran “les pròximes setmanes” el resultat de les indagacions del Govern, que ha fet una comparació salarial entre els professionals andorrans i els dels països veïns per analitzar quins retocs han de rebre els seus sous. La xifra exacta que es proposarà encara no està tancada, ja que s’està acabant de “quantificar econòmicament” i s’han de definir les especifitats de cada cos, però el que sí que va assegurar Casal és que la promesa de Govern de revisar la graella salarial es complirà “a inici d’aquest any”. En aquest sentit, va demanar als afectats “que esperin durant un temps raonable perquè Govern pugui concloure la feina” i que evitin “postures maximalistes”, com ara impulsar mobilitzacions o marcar dates fixes al calendari. Peticions que va dirigir especialment al sindicat de professors, que ha estat el cos especial més insistent en les seves inquietuds.

“Demanem que els cossos esperin un temps raonable perquè puguem concloure la feina” Guillem Casal, Ministre portaveu

Els docents, però, encara hauran d’esperar, ja que el primer contacte serà amb els cossos uniformats el dia 29 d’aquest mes en una reunió en la qual Govern presentarà el resultat de l’estudi que han fet, que, de moment, només s’ha compartit internament entre els ministeris pertinents, segons va dir Casal. D’aquesta trobada dependrà que alguns serveis essencials, com el de bombers, emprenguin mesures com mobilitzacions o, fins i tot, la vaga.

Mentre la feina amb els uniformats ja està feta, l’estudi per fer el mateix amb els professors encara trigarà. Casal va apuntar que tenen la intenció de seguir el mateix procediment que amb la resta de cossos especials i encarregaran un informe independent per avaluar el sou dels docents. Aquest informe “està encomanat”, va apuntar Casal, i la intenció és presentar-lo “a principi del 2025”. Per rebaixar els ànims dels professors i fer més amena l’espera, Casal va avançar que el titular d’Educació, Ladislau Baró, i la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, es reuniran amb el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) aquesta setmana per explicar-li el full de ruta per a la revisió de les graelles. Una trobada que arribarà pocs dies abans de l’assemblea del SEP, que serà el pròxim dia 21, en què es parlarà de les mesures contra el Govern, com ara protestes o vagues, tal com ha reiterat en nombroses ocasions el sindicat.

Els fronts oberts del Govern són múltiples, l’amenaça de vaga dels cossos especials uniformats, dels professors, dels conductors d’autobús i la situació general de l’habitatge. Sobre l’ambient de crispació que s’ha generat entorn d’aquests problemes, Casal va remarcar que “cap legislatura és fàcil”, però que les polítiques que ha implementat l’executiu “demostren la voluntat d’estar amb la ciutadania” i que la intenció darrere de cada decisió sempre ha estat afavorir el país.

CONFIANÇA EN UN ACORD DINS DE COOPALSA Guillem Casal va expressar ahir que espera que el procés de mediació que es durà a terme demà al ministeri de Treball per intentar resoldre el conflicte col·lectiu que hi ha obert entre els xofers d’autobús i l’empresa Coopalsa doni els seus fruits i s’eviti la vaga dels conductors.



En tot cas, el ministre portaveu va recordar que ni que no s’arribi a una entesa i els conductors decideixin començar la protesta, aquesta no podria iniciar-se dijous 23 com havien plantejat, ja que, en tractar-se d’un servei essencial, s’ha de pactar la vaga amb un termini de vuit dies hàbils abans de començar-la, tal com defineix la llei vigent.