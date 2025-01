Els andorrans es veurien perjudicats pel pla d’habitatge del govern espanyol

Les mesures contra l’especulació que ha presentat el govern espanyol afectarien de ple Andorra amb els acords actuals entre els dos països. Ho va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, que va remarcar que l’única salvaguarda per evitar que els andorrans hagin de pagar fins a un 100% dels impostos a l’hora d’adquirir un pis a Espanya és entrar al mercat interior de la Unió Europea, és a dir, que guanyi el sí a l’acord d’associació. En el cas contrari, si l’acostament a Europa no prospera, Casal va assegurar que “els andorrans tindrien un problema”, ja que res evitaria les mesures que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Els detalls exactes de la llei encara són desconeguts i la valoració de Casal es va basar en un exercici de “política ficció”, però el que sí que va detallar va ser que els convenis actuals no tindrien incidència sobre la pujada d’impostos espanyola, ja que el Trilateral preveu polítiques laborals, el CDI amb Espanya aborda la doble imposició, i el conveni sobre fiscalitat a l’estalvi es restringeix a aquesta matèria.

D’altra banda, l’acord d’associació sí que permetria que els andorrans no se’n veiessin afectats, perquè el Principat formaria part “del mercat interior de la Unió Europea” i no es podrien aplicar mesures dirigides a extracomunitaris, va explicar Casal. El que no pot fer el país, va seguir el ministre, és “continuar vivint al marge del marge”, perquè això provocaria que qui vulgui comprar una segona residència hauria de pagar fins al doble del seu valor en impostos, segons la proposta espanyola. Una situació que s’evitaria, almenys per als nacionals, amb l’acord negociat amb Brussel·les, que “ens garanteix salvaguardes” gràcies a les mesures de protecció del mercat interior.

Davant d’això, el titular de Medi Ambient va opinar que és l’hora de fer un plantejament i decidir “si Andorra ha de participar o no del mercat interior i gaudir dels beneficis dels nostres socis econòmics, socials i culturals”, o quedar-ne fora i exposats a la legislació dels països de l’entorn, que poden derivar en situacions com l’actual. Per acabar, va emfatitzar que si el país es queda “al marge de l’acord i del mercat interior, els andorrans tindrien aquesta problemàtica i d’altres” per quedar sotmesos a mesures per a ciutadans extracomunitaris.

El pla anunciat per Sánchez inclou 12 reformes per millorar la situació de l’habitatge a Espanya. Entre elles, una modificació legal per establir una exempció fiscal del 100% de l’IRPF a propietaris que lloguin segons l’índex de preus de referència, una aplicació de l’IVA a pisos turístics en zones tensades i la creació d’un sistema de garanties públiques per protegir propietaris i llogaters que participin en el sistema de lloguer assequible.

CONFIANÇA EN SOUQUE

Casal va explicar que l’executiu compta amb la secretaria d’Estat i que té per davant tancar convenis de no-doble imposició i viatges internacionals oficials.

SUBVENCIONS CULTURALS

S’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts per donar suport al teixit cultural del Principat. Les prestacions tenen una partida assignada de 250.000 euros.