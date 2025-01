L'executiu defensa la preparació d'Eric Jover per ser president de l'Autoritat Financera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'executiu ha proposat Eric Jover com a president de l'Autoritat Financera i així ho ha defensat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal. "El Govern ha de trobar els millors perfils disponibles, i Jover gaudeix dels trets indispensables per dur a terme la tasca amb solvència", ha afirmat Casal, tot remarcant que "Jover no té cap incompatibilitat amb el càrrec". Aquesta frase ha vingut arran que es recordés al ministre que una empresa de Jover, qui fou exministre de Finances fins al 2023, se li va obrir un expedient de l'Agència Tributària per no liquidar l'impost de societats. En aquell moment, i després de la dimissió de Jover, el cap de Govern, Xavier Espot, va voler puntualitzar que “no és cap infracció penal, estem parlant d’una errada que era perfectament solucionable”. En aquest sentit, Casal ha lloat la decisió de Jover el gener del 2023 i ha volgut deixar clar que "tots ens equivoquem i podem accedir al perdó".

Guillem Casal ha remarcat que Jover "hauria de gaudir de la cortesia parlamentària", destacant que hi ha bona relació amb el partit socialdemòcrata i que confia que també tindrà una "relació excel·lent" amb Concòrdia.

Ara és el Consell General qui haurà de decidir si Eric Jover esdevé el pròxim president de l'Autoritat Financera. Jover ha de rebre el suport de dues terceres parts dels consellers en primera votació i en cas de no obtenir-la només necessitaria l’aprovació de la majoria en segona volta.

Govern confia en Souque

El ministre portaveu també s'ha pronunciat respecte la continuitat de Noèlia Souque davant de la secretaria d'Estat d'Afers Financers. En aquest sentit, Casal ha assegurat que Espot "no té dins del seu horitzó o calendari una remodelació ministerial" i ha defensat la tasca de Noèlia Souque com a secretària d'Estat d'Afers Financers. "Es compta amb els seus serveis i té encomanada una tasca de conclusió de diversos convenis de no doble imposició, amb algun desplaçament internacional aquests pròxims dies o setmanes" ha conclòs Casal.