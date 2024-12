L’exministre Eric Jover serà el president de l’Autoritat Financera

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) porta dos mesos sense president del consell d’administració. I encara n’haurà d’esperar un més. Només per qüestions de procediment, perquè el Govern ja ha escollit el substitut de Raül González. L’exministre d’Educació (2015-2019) i de Finances i portaveu (2019 -2023) Eric Jover se situarà al capdavant del supervisor financer un cop es completi el procés de nomenament, previst per al gener. L’actual titular de Finances, Ramon Lladós, espera que la proposta passi pel consell de ministres a final d’any o a principi del vinent com a molt tard i després buscar una data al gener en què se celebri un Consell General, que és qui el nomena, perquè es voti el candidat. Jover ha de rebre el suport de dues terceres parts dels consellers en primera votació i en cas de no obtenir-la només necessitaria l’aprovació de la majoria en segona volta.

La trajectòria política d’Eric Jover va paral·lela al naixement de DA i a les succesives victòries electorals des del 2011. S’estrena com a titular de la cartera d’Educació en el segon Govern de Toni Martí i a mesura que avança la legislatura i es converteix en imprescindible per a Xavier Espot –ministre de Justícia i Interior en aquells moments– quan esdevé el cap de llista de DA per a les eleccions generals del 2019. La victòria agredolça de DA el catapulta a un ministeri clau com és el de Finances, al qual s’afegeix la responsabilitat de portaveu del Govern. Espot el nomena el maig del mateix any, però acaba el mandat de manera abrupta i anticipada el gener del 2023, quan es fa pública l’obertura d’un expedient a una empresa seva des de l’Agència Tributària per no liquidar l’impost de societats des del 2019. Espot va voler puntualitzar quan Jover va anunciar que presentava la dimissió que “no és cap infracció penal, estem parlant d’una errada que era perfectament solucionable, però en ser una persona que sempre ha posat el llistó molt alt ha volgut una vegada més fer-ne gala i apartar-se temporalment, així ho espero, perquè no quedi mediatitzat”. Ha hagut d’esperar dos anys perquè es compleixin les expectatives del també actual cap de Govern que la retirada de la primera línia fos temporal. Eric Jover, de 47 anys, és doctor en química mediambiental per la Universitat de Barcelona i ha dut a terme feines d’investigació en diversos centres i universitats europees. Milita a DA pràcticament des dels seus inicis, en què ha ocupat càrrecs de responsabilitat.

DOS MANDATS

El president de l’organisme encarregat de promoure i vetllar pel bon funcionament i reputació del sistema financer, assegurador i reassegurador andorrà pot ostentar el càrrec durant un màxim de dos mandats de sis anys de forma continuada. Com va succeir amb l’advocat Raül González, que va ser nomenat el 2011 i reelegit el 2018. La resta de membres del consell d’administració que faran costat a Jover com a president són Maanan Auorhage, Josep Capella, Beatriz Pintos, Nicolas Mérindol, Mari Pau Naranjo Llanos i David Cerqueda en qualitat de director general de l’Autoritat Financera.