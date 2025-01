Allau de visites de creadors de contingut a la creperia de la rotonda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La creperia de la rotonda continua donant a parlar. La recerca de visualitzacions a les xarxes socials ha provocat un allau de visites de famosos, arran del vídeo on el propietari, suposadament, falta el respecte a un client celíac. Diversos creadors de contingut han visitat el local per gravar vídeos per les seves xarxes socials, amb el conegut responsable, famós per tractar malament els clients i convidant-los a marxar de l'establiment al·legant que no entén el que demanen. Un 'enfrontament' forçat entre ambdues parts per provocar una conversació desagradable i fer-se virals.