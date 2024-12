El propietari d'una creperia a Andorra la Vella falta al respecte a un client celíac

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El propietari de la 'creperia de la rotonda', un local de creps per emportar-se a Andorra la Vella, va faltar el respecte a un client celíac quan aquest li va demanar una crep sense gluten. La seva resposta va ser "no, només tinc creps normals, per gent normal". A partir d'aquí, la discussió va anar a més, fins que, després que el propietari li desitgés la mort al client, ell i el seu amic, que havia demanat una crep, van marxar sense consumir i li van retornar la crep.