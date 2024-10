Un portal immobiliari situa el preu mitjà del lloguer en 2.419 euros durant el tercer trimestre

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El portal immobilirari Pisos.ad ha publicat aquest dimecres el seu segon informe trimestral sobre el mercat residencial andorrà, on es proporciona una visió detallada de les tendències del mercat residencial a Andorra, basant-se exclusivament en les dades recopilades dels immobles disponibles al portal durant el període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2024. Segons les dades recollides, el preu mitjà del lloguer se situa en 2.419,92 euros, mentre que el metre quadrat està a 22,75 euros, la qual cosa suposa un 10,76% menys que en el trimestre anterior. Pel que fa a les cases, el preu mitjà del lloguer està en 3.747,06 euros i el metre quadrat es fixa en 15,99 euros, un 15% inferior. Per altra banda, la venda tant de pisos com de cases ha experimentat una pujada d'un 0,90% i un 5,32% respectivament.

El mercat de lloguer experiència una tendència a la baixa a Escaldes Engordany, parròquia que es consolida com la més cara per al lloguer de pisos amb un preu mitjà de 3.000 euros mensuals. D'altra banda, les opcions més assequibles es troben a Canillo amb 1.500 euros mensuals, tot i que presenta un dels preus de metre quadrat més alt per al lloguer de cases (20 euros el metre quadrat). En aquest sentit, Sant Julià de Lòria i Encamp tenen a millor oferta, al voltant dels 20 €/m² i 10 €/m², respectivament.

El mercat de venda experimenta un creixement en el preu a Ordino, on l'oferta sobrepassa el milió d'euros per als pisos i els 3.000.000 euros per a les cases. Escaldes-Engordany també compta amb un dels mercats de venda més elevats. Per contra, Encamp i Sant Julià de Lòria ofereixen opcions més assequibles amb preus per sota dels 500.000 euros per a pisos i 1.500.000 euros per a cases.

Finalment, respecte al segon trimestre del 2024 on hi havia 88 pisos disponibles a Pisos.ad, s'han llogat 27 pisos més, baixant la disponibilitat als 61. Per la part de les cases s'ha augmentat, passant de 13 a 17. En el mercat de compra, els pisos lliures han augmentat, passant de 1.642 a 1.684, de la mateixa manera que ho han fet les cases (293 a 318).