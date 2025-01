Detingut el segon implicat en la baralla que va deixar dos ferits

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El segon implicat en la baralla que es va produir dijous passat a un local d'oci nocturn de la capital, i que va deixar dues persones ferides greus, ha estat arrestat avui per la policia. Els agents van identificar el presumpte agressor en el moment de la intervenció, se'l buscava per les lesions causades a un home i una dona que es trobaven en el mateix establiment en el moment dels aldarulls. L'home, de 22 anys, s'ha presentat al despatx central, com va fer el seu homòleg divendres passat, conscient que se l'estava buscant en una investigació judicialitzada. La policia ha posat l'arrestat a disposició judicial.

Quatre turistes arrestats per possessió de drogues

Quatre turistes han estat arrestats durant aquesta setmana per delictes contra la salut pública, en concret, per possessió de cocaïna. La primera detenció es va produir a la frontera del riu Runer, quan dos homes de 23 i 26 anys, i una dona de 28, cap d'ells residents, procedien a accedir al Principat. La policia va escorcollar el vehicle i van trobar 13,6 grams de cocaïna. El mateix dia, al Tarter, es va controlar un altre turista, de 36 anys, amb 0,5 grams de cocaïna.