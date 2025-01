L’home agredit en un local de Riberaygua continua ingressat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’home que va ser agredit dijous a la mitjanit en un local nocturn del carrer Bonaventura Riberaygua d’Andorra la Vella continuava ahir ingressat a l’hospital per la gravetat de les lesions que va patir. Tal com va informar la policia, l’home va sofrir una fractura a la cara i a la seva parella, també agredida, van obrir-li el llavi. El cos de seguretat va indicar ahir que l’agressor, que va estar en recerca unes hores fins que es va lliurar divendres al despatx central, té 24 anys i va ser detingut per les lesions provocades durant la baralla que va mantenir amb la parella. L’agressor, a més, anava acompanyat d’un altre jove de 22 anys. Aquest còmplice continua en recerca. La investigació es manté oberta.