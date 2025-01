Retencions de sortida per la frontera del riu Runer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les retencions tornen a ser presents, un dia més, a la frontera del riu Runer. Des de les dotze del migdia s'acumulen desenes de vehicles a la General 1 direcció Espanya amb la intenció de sortir del Principat, fet que està provocant retencions que arriben gairebé als dos quilòmetres, i que comencen passat el centre comercial Epizen, segons informa Mobilitat. Les cues finalitzen una vegada travessada la duana de la Farga de Moles.

Mobilitat ha activat, aquest matí, la fase groga per circular per la General 3 a partir del Serrat, per la CG2 a partir d'Incles i a la General 4 des de Pal fins al telefèric d'Arinsal-Pal, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments. Per aquest motiu, els agents comunals estan duent a terme diversos controls a les carreteres.