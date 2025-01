Retencions al Serrat per controlar que els vehicles portin equipaments especials

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents comunals d'Ordino estan duent a terme controls al Serrat per assegurar que els vehicles que vulguin circular per la General 3, on la fase groga està activada, portin els equipaments especials necessaris. Al llarg del matí s'ha produït retencions significatives a causa dels controls, tot i que a hores d'ara ja hi ha trànsit fluid.

Mobilitat ha activat, aquest matí, la fase groga per circular per la General 3 a partir del Serrat, per la CG2 al Port d'Envalira i a la General 4 a l'accés al Coll de la Botella, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.

L'entrada per la frontera del Pas també requereix equipaments especials obligatoris, tant a la RN22 com a la RN320 al Coll de Puymorens. Ambdues vies està prohibida la circulació de vehicles superiors a les 19 tones.