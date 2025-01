Adjudicats els primers quatre pisos del parc públic

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut Nacional de l'Habitatge ha fet públic en un edicte al BOPA el resultat de l'adjudicació dels primers quatre habitatges del parc públic, els situats al número 102 de l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià. Els pisos, de tres habitacions, estaven dirigits a famílies amb dos o més fills a càrrec i sis aspirants del registre optaven a ocupar-los amb la qual cosa dos candidats han quedat fora. Els preu públic estipulat pels quatre immobles era de 718,55 euros (un 25% per sota del que es considera preu de mercat) però la renda que pagaran els llogaters està limitada pel requisit que no poden abonar més del 30% dels seus ingressos. Per tant, abonaran preus diferents. Dos estaran per sota del preu públic, 570,02 i 590,45 euros, respectivament, i els altres dos per sobre, 783,20 i 812,24 euros.