Quatre pisos públics per a famílies amb dos fills o més

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha fet pública una convocatòria per optar a quatre pisos de lloguer assequibles situats al número 102 de l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria, tal com va sortir publicat ahir al BOPA. Segon informa l’INH, aquest tipus de pisos estan dirigits a famílies amb dos o més fills o filles a càrrec, i s’hi podran presentar les persones que compleixin aquests requisits i que estiguin inscrites al registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible.

La renda per la cessió d’aquesta mena d’habitatge serà del 30% dels ingressos regulars “sense que es pugui superar el preu de mercat menys un 25%”. En cas que les famílies no puguin fer front a aquest preu, podran demanar l’ajut per a l’habitatge de lloguer, per cobrir la diferència. L’INH notificarà a totes les famílies inscrites que puguin complir els requisits per informar-los de la convocatòria. Els pròxims pisos que s’oferiran són els 27 de l’antic hotel Àrtic; a principi del 2025 sortiran els 23 de l’immoble de davant de Sant Joan de Caselles i també els 14 de Roureda de Sansa d’Andorra la Vella. La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va recalcar que amb aquestes licitacions “el parc públic de lloguer assequible comença a ser una realitat”, i va indicar que l’any vinent s’oferiran més de 100 habitatges del parc públic i la resta els exercicis següents.