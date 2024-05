L’àvia del bloc del youtuber TheGrefg denuncia que no s’han refet els tancaments

La defensa de la padrina de 81 anys arrendatària d’un habitatge en un immoble propietat de Grefito i darrera inquilina del youtuber TheGrefg va denunciar ahir, a través d’un comunicat, que el batlle encara no ha dictat cap resolució sobre els tancaments de l’edifici. Segons exposa la defensa, la societat Grefito incompleix les mesures cautelars dictades el 2021 que l’obligaven a fer els tancaments de l’edifici situat al carrer de l’Obac, número 1, d’Escaldes-Engordany. Així, el desembre del 2022 es va demanar l’execució forçosa de les mesures cautelars, que va arribar a un judici oral el 4 d’abril del 2023.

Segons l’advocat Pere Cristòfol, el 12 de gener del 2024 el batlle va argumentar que no es podia dictar cap resolució perquè el procediment principal de l’interdicte havia estat apel·lat i, per tant, el procediment estava en suspens des de l’octubre del 2022. “En el recurs de reposició, que va ser desestimat, vàrem argumentar que l’argumentació era contradictòria amb la llei, que no impedia l’execució de mesures cautelars malgrat que el procediment principal fos apel·lat”, ja que, segons l’advocat, el 4 d’abril del 2023, estant el procediment en suspens, les parts havien celebrat un judici oral d’execució davant de la mateixa batlle.

L’advocat va insistir que a data d’avui el batlle segueix sense dictar cap resolució, havent transcorregut tretze mesos des que ja es podia dictar. D’altra banda, també va especificar que Grefito no havia donat compliment a la sentència que l’obligava a esborrar les pintades que hi havia a les portes del garatge i que, per tant, es va demanar la imposició de multes coercitives. “Avui ho ha fet parcialment –va afirmar l’advocat–, però sense deixar visible la senyalització de prohibit aparcar com existia anteriorment.”

La defensa també va deixar constància que no es té “notícia de cap compravenda de l’immoble” en el qual viu la padrina, tot i les declaracions del youtuber del 29 de febrer passat, en què afirmava que havia fet una “cessió a una altra societat andorrana” i que “la venda [estava] acordada amb algú”.