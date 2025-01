Govern confia que no hi haurà vaga dels xòfers de Coopalsa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern confia que hi haurà entesa entre Coopalsa i els conductors i que no es convocarà la vaga que està prevista del 23 al 27 de gener. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transpors i Mobilitat, David Forné, ha manifestat que "esperem que la vaga no arribi perquè és un servei bàsic per a la població" en la compareixença per fer balanç del transport públic aquesta tarda després a la reunió del consell de ministres. Forné ha remarcat que l'empresa concessionària de línies de transport públic i els xòfers ja han assolit acords en l'acte de conciliació que han fet i que aquesta també sigui la via per solucionar el conflicte laboral que tenen i "confiem que l'arbitratge arribi a acords i que no sigui necessari fer la vaga".

El secretari d'Estat ha ressaltat que el Govern està "molt a l'aguait" de l'evolució del conflicte perquè Coopalsa és l'adjudicatària de les línies de l'L2 a L6 i té un 70% dels serveis de transport públic i s'ha parlat amb l'empresa i amb Treball per saber com evoluciona el procés d'arbitratge "i n'estarem molt atents". I ha insistit que com que s'espera que no es convoqui la vaga anunciada no s'han estudiat les accions a fixar que en tractar-se d'una empresa que fa un servei públic passen per "garantir els serveis essencials o mínims que el Govern hauria d'adoptar, però no estem en aquest cas aquí perquè no està convocada i s'han de seguir tots els procediments i per això no s'han decidit quins serveis mínims s'adoptarien".

David Forné ha assenyalat que per fer una vaga hi ha una sèrie de condicionants que estan regulats a la llei que garanteix el dret dels treballadors a fer una aturada laboral com que s'ha de comunicar a l'avança, informar dels dies de la vaga, crear un comitè de seguiment, establir els serveis de manteniment per continar el servei quan acabi la vaga, s'ha de publicitar la convocatòria i respectar els empleats que no vulguin seguir-la.