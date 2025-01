Vela demana per les dificultats per implantar el tercer pagador generalitzat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera general i presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana a Govern quines són les dificultats que suposa per a l'executiu incorporar el règim del tercer pagador a tots els usuaris del sistema sanitari. La pregunta, que es formularà en la sessió del Consell General prevista per al 16 de gener, s'ha elaborat arran de la recent resposta de l'executiu en què la ministra de Salut afirma que la decisió d'aquesta implementació s'ajorna fins, com a mínim, el novembre del 2025.