Salut ajorna la decisió sobre el tercer pagador universal

La decisió sobre si s’implementa el tercer pagador universal es prendrà el novembre del 2025, quan hauran transcorregut dos anys des de la darrera ampliació del règim de tercer pagador i es podran extreure conclusions sobre l’evolució de la mesura. Aquesta va ser la resposta que va donar la ministra de Salut, Helena Mas, a la pregunta escrita que va entrar la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela.

Mas va justificar el calendari detallant que “des de l’any 2022, el Govern ha dut a terme l’aplicació del règim de tercer pagador de manera planificada i organitzada per permetre als prestadors i a la CASS les adaptacions necessàries, ja sigui en els circuits i en la gestió dels processos o en les eines tecnològiques i normatives, per a la correcta implementació de la mesura i evitar així disfuncions que puguin perjudicar els usuaris”.

Així, a la resposta va detallar com durant la primera fase es va prioritzar l’ampliació del règim de tercer pagador per al col·lectiu de la gent gran, “tenint en compte el nivell de vulnerabilitat que presenta i l’ampli ús que fa dels recursos sanitaris”. Aquesta fase va entrar en funcionament l’1 d’octubre del 2022 i van quedar excloses la prestació farmacèutica i l’odontològica, ja que requerien “unes adaptacions tecnològiques i operatives que no podien estar disponibles en la data d’aprovació del decret”, va detallar Mas.

La segona fase, que data del 2 de gener del 2023, va posar en funcionament l’ampliació del règim de tercer pagador per a les persones amb discapacitat, i es va incorporar la prestació odontològica en la relació de prestacions que gaudien d’aquest règim.

Posteriorment, es va ampliar del règim de tercer pagador en la prestació farmacèutica per a les persones més grans de 65 anys (18 de setembre del 2023) i per a les persones amb discapacitat (18 de novembre del 2023).

Després de cada fase “s’analitza l’eficiència, la sostenibilitat i el seu impacte en el sistema sanitari”, un monitoratge que efectua la CASS i que per disposar de “resultats concloents” cal que hagi transcorregut un termini de temps perquè l’anàlisi sigui “significatiu”. Per tant, el període que Govern considera suficient per analitzar la qüestió serà al novembre, dos anys després de l’última ampliació.