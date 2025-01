Crítiques a l’ajornament del tercer pagador

L’anunci que es va fer públic dilluns d’ajornar la decisió del Govern sobre el tercer pagador universal al novembre ha caigut com una gerra d’aigua freda a les representants dels treballadors al consell d’administració de la CASS, Jacqueline Caubet i Montserrat Martínez, que ja el 2022 van presentar una reclamació a l’executiu perquè el tercer pagador arribés a tothom.

“Estem molt decebudes”, va dir Martínez, que va explicar que en resposta a la petició del 2022 l’executiu es va comprometre per escrit que el tercer pagador fos una realitat durant el primer semestre del 2023. Sobre la nova data, Martínez va exclamar que “ens sembla una barbaritat esperar un any més i arribar fins al 2026”. Caubet, en una línia similar, va acusar el Govern d’estar-se “equivocant” amb la decisió i va titllar l’executiu de “mentider” quan va agafar el compromís inicial. “No miren pel bé de la població, s’omplen la boca amb el bé de tothom i després no compleixen”, va lamentar Caubet.

Un dels arguments per no implementar la mesura és un possible augment de la despesa sanitària, però Martínez va remarcar que “s’ha vist clarament que el tercer pagador no augmenta el cost” amb les implementacions per sectors que s’han realitzat. De fet, Caubet va destacar que l’antiga presidenta de la CASS, Montserrat Capdevila, va dir que per a ells seria més fàcil aplicar el tercer pagador a tothom que fer-ho de manera segmentada.

Mentrestant, qui paga les conseqüències són els ciutadans. Les representants dels treballadors van explicar que coneixen molts casos de gent que no està anant al metge perquè no s’ho pot permetre i que amb el tercer pagador universal la sanitat s’estalviaria diners, ja que “és més fàcil tractar els problemes quan comencen que quan ja són greus”, va rematar Caubet.

“Si no ho volen aplicar, que ho diguin,

El president del PS, Pere Baró, va remarcar que el tercer pagador universal és “inajornable” i que si no s’aplica és per manca de voluntat política. “Si no ho volen aplicar, que ho diguin, però si no estan enganyant la gent”, va lamentar Baró, que va augurar que l’executiu anirà empenyent la decisió fins al final de la legislatura amb “l’excusa” d’estar estudiant el tema. “Ens preocupa que l’estudi acabi en un calaix, DA ho estudia tot per no acabar fent res quan la funció de l’executiu hauria de ser executar”, va afegir Baró, que va recordar que la implementació del tercer pagador universal és un dels compromisos del seu partit i que lluitaran perquè sigui una realitat, ja que no pot ser que “algú no vagi al metge perquè no se’l pot pagar”.