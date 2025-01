Urgències atén vuit persones durant la nit de Cap d'Any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d'urgències de l'hospital ha tingut força activitat durant la nit de Cap d'Any. El personal sanitari ha hagut d'atendre fins a vuit persones per diverses causes. Cinc d'aquestes han requerit atenció mèdica a causa d'intoxicacions etíliques, mentre que la resta han hagut de ser atesos per contusions, segons ha informat aquest matí el SAAS.

La nit també ha finalitzat amb un total de sis persones detingudes, dues de les quals han estat arrestades per donar positiu al control d'alcoholèmnia. Un altre detingut ha estat controlat per possessió de tòxics, i la resta per alteracions de l'ordre públic.