La nit de cap d'any es tanca amb sis detencions

La nit de cap d'any s'ha tancat amb sis detencions per diversos delictes, segons ha informat la policia. Així, hi ha hagut dues persones que han estat arrestades per donar positiu al control d'alcoholèmnia. Un altre detingut ha estat controlat per possessió de tòxics, de fet, per portar a sobre una petita quantitat de cocaïna.

Pel que fa a les altres tres detencions, han estat per alteracions de l'ordre públic o perquè les persones han estat implicades en baralles. De fet, les tres persones han protagonitzat problemes en locals d'oci.

Pel que fa a la resta de la nit, ha transcorregut sense cap incident rellevant més enllà dels arrestos duts a terme per la policia.