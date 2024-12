El temporal deixa 40 centímetres de neu

El temporal de neu i vent va mantenir ahir durant tot el dia l’accés amb França tancat. El servei de Mobilitat va informar a la tarda que la previsió és que la circulació es torni a permetre a partir de dos quarts de nou d’aquest matí per a vehicles lleugers, i que a les tres de la tarda s’habiliti el pas de vehicles de fins a 19 tones. La incomunicació amb el veí del nord va ser una de les conseqüències rellevants de les condicions meteorològiques adverses ja previstes i que han de remetre avui. L’activitat de les estacions d’esquí també es va veure alterada, amb tancaments parcials fruit del fort vent i la mala visibilitat a les cotes més altes. Però les precipitacions acumulades milloren les condicions de les pistes, amb un gruix de 25 a 40 centímetres de neu nova.

La via d’accés amb França va continuar tancada tot i que es van fer diferents tirs d’allaus per assegurar la carretera durant la jornada: a les 13 hores (a l’RN-320), 15 hores (RN-320) i 16 hores (RN-20). Però a la tarda persistien les ràfegues de vent i les precipitacions i es va decidir fixar la reobertura a primera hora d’aquest matí. Mobilitat va informar a través de les xarxes socials que es treballava “intensament per garantir una obertura segura”. A la banda andorrana, l’afectació viària fruit de la neu era a darrera hora el tancament del port d’Envalira i els equipaments que es necessitaven per circular a partir del Tarter, a la CG-2; a Sornàs, a la CG-3; a Pal, a la CG-4, i a Arinsal, a la CG-5.

Els bombers van haver de fer algunes sortides per les conseqüències de les ràfegues de vent, que van fer caure alguns arbres a la parròquia de Sant Julià, concretament a Auvinyà i Fontaneda, i que es van haver de retirar de la calçada. També es va haver d’actuar per una marquesina afectada pel vent a la mateixa parròquia. El servei de meteorologia va informar ahir al matí que les ràfegues registrades la nit de diumenge a dilluns havien marcat el rècord a la Tossa d’Espiolets, amb 143 quilòmetres per hora, mentre que a la Borda Vidal es va arribar a ràfegues de 109 quilòmetres per hora i al Roc de Sant Pere es van registrar 78 quilòmetres per hora. El grup de muntanya del cos de salvament i antiincendis també va haver de fer una sortida motivada pel temporal, que havia deixat atrapats al refugi del Pla de l’Estany (la Massana) tres excursionistes. Segons va explicar el cap de guàrdia del cos, els excursionistes van demanar ajut després de passar la nit al refugi perquè les condicions de visibilitat eren molt dolentes i no disposaven de l’equipament necessari per poder sortir i caminar per la neu amb seguretat. Efectius del grup de rescat s’hi van desplaçar a peu amb material (raquetes) per ajudar-los en la baixada.

El vent va mantenir tancat el Funicamp i els sectors d’Encamp i Peretol, mentre que la resta d’àrees esquiables de Grandvalira van estar parcialment obertes. Pal Arinsal tenia 16 pistes al sector de Pal i set a Arinsal. Ordino Arcalís va operar igualment de manera parcial. Les nevades, en qualsevol cas, apuntalen les condicions per afrontar la punta d’afluència que suposen les festes nadalenques. La previsió de Grandvalira Resorts és tenir a punt més de 200 quilòmetres de pistes per als visitants. Una arribada de turistes que ja es va deixar notar a la xarxa viària amb trànsit lent al matí a l’N-145 i retencions a Sant Julià en sentit nord. A mig matí també hi va haver complicacions a la Massana i a l’avinguda Tarragona i Salou de la capital. La sortida per la frontera del riu Runer també va tenir puntes de trànsit lent durant la jornada.

La previsió meteorològica indica que les precipitacions i el vent continuaran aquest matí tot i que amb menor intensitat. La cota de neu ha de pujar als 1.500 metres al matí i als 2.000 metres a la tarda. Quant a les ràfegues de vent, es preveuen de 80 quilòmetres per hora al matí als fons de vall i de 120 en altitud. Serà la porta d’un dia de Nadal que es preveu amb temperatures suaus i vent encalmat.

EL TEMPORAL

1. Tancament de la carretera amb França

La connexió viària es va mantenir tallada durant tota la jornada i la previsió és que es reobri a partir de dos quarts de nou d’aquest matí per a vehicles lleugers.

2. Les estacions obren de manera parcial

Els dominis esquiables van obrir parcialment a conseqüència del fort vent i els problemes de visibilitat, i el Funicamp es va mantenir tancat.

3. Sortides dels bombers pel vent i la neu

Efectius del cos de salvament van fer diferents sortides per caiguda d’arbres a Sant Julià i els especialistes de muntanya van rescatar tres excursionistes.