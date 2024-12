França reobre la frontera per a vehicles lleugers

Un vehicle circulant per la via d'accés a Andorra@Meteo_Pyrenees

Les autoritats franceses han reobert l'RN320 per entrar i sortir del Pas de la Casa en direcció al país veí. La circulació ha quedat restablerta a la frontera cap a tres quarts de nou del matí i és obligatori l'ús d'equipaments, segons ha informat Mobilitat. I la previsió és que durant el dia, podria ser a les 15 hores, es puguin aixecar les restriccions i es permeti el pas també de vehicles de més de 19 tones que ara no hi poden accedir.

El tancament de la frontera es va anunciar diumenge per l'arribada d'un temporal de neu i vents forts que ha incrementat el risc d'allau en la via d'accés al Principat. La prefectura de l'Arieja ha mantingut prohibit el pas per la carretera fins que s'han fet els tirs d'allaus per garantir el trànsit amb seguretat per la ruta fins al Pas de la Casa.

Les precipitacions caigudes en els últims dies obliguen a mantenir tancat el port d'Envalira per la falta de visibilitat i està activada la fase groga a la General 2 a partir del Tarter, a la General 3 des del Serrat, a la General 4 des de Pal, i a la General 5 per passar Arinsal.

La previsió del temps indica que les precipitacions de neu continuaran de manera feble al nord del país i el vent "encara bufarà amb intensitat fins al migdia", assenyala Meteorologia. La cota de neu anirà pujant fins als 2.000 metres i s'obriran clarianes al centre i al sud. El servei meteorològic anuncia que a partir de la tarda "el vent amainarà" i finalitzarà l'avís groc que està activat avui a Andorra.