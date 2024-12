Tancat el port d'Envalira, l'accés a França i el coll de la Botella

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les precipitacions de neu de les últimes hores i les ventades compliquen la circulació per la xarxa viària del Principat. El trànsit pel port d'Envalira, per la frontera del Pas de la Casa cap a França i pel coll de la Botella fins al port de Cabús estan tancats, segons anuncia Mobilitat. L'estat de la calçada obliga a més a portar equipaments a partir de Meritxell per la General 2, d'Erts a la sortida de la Massana i d'Ordino per la General 3, ja que s'ha activat la fase groga.

La neu ha caigut amb intensitat al Pas de la Casa com mostren les imatges publicades per @Meteo_Pyrenees en un vídeo dels carrers enregistrat per @anamachado65 aquest matí.