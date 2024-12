França decideix aquest matí si obre la frontera pel Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats franceses es reuniran durant el matí d’avui per analitzar una possible reobertura a la tarda de l’accés a Andorra pel Pas de la Casa que es va tancar ahir a la tarda. De moment, el país gal manté la comunicació tancada a causa de les condicions meteorològiques. Així ho va especificar a través de les xarxes socials la prefectura dels Pirineus Orientals, que va informar sobre la clausura de l’accés per la frontera francoandorrana del Pas de la Casa a camions al migdia i per a tots els vehicles a les cinc de la tarda.