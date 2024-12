Els partidaris del ‘no’ a l’acord amb la UE doblen els del ‘sí’

Pel que fa al coneixement que té la població (andorrans i no andorrans) de l’acord d’associació, del total de persones enquestades, el 81%, afirmen que han sentit a parlar de les negociacions entre Andorra i la Unió Europea, mentre que un 18% diuen que no n’han sentit a parlar (d’entre aquests, un 9% són andorrans). El 73% dels enquestats que han sentit a parlar de l’acord d’associació consideren que estan poc o gens informats del text pactat (entre els quals un 67% són andorrans), davant d’un 25% que consideren que estan molt o bastant informats. Entre els consultats que saben de l’existència de l’acord, un 39% pensen que és positiu, mentre que el 40% consideren que és negatiu per al país.

Quant a temàtiques concretes, els enquestats andorrans consideren que l’acord serà especialment beneficiós en quatre àmbits: les relacions internacionals, el tracte dels nacionals a l’exterior, l’obertura d’oportunitat per als joves i la diversificació econòmica. La sobirania i el creixement urbanístic sostenible queden en una posició mitjana-baixa de benefici. D’altra banda, els perjudicis apuntats per un altre grup d’enquestats es notarien notablement en la política migratòria, la sobirania i el creixement urbanístic sostenible.

Finalment, preguntats pels diferents tipus de relació que Andorra pot establir amb Europa, entre els andorrans l’opció preferida és la de mantenir els acords actuals amb la Unió Europa (opció que ha augmentat respecte del sondeig del primer semestre), seguida de la relació negociada pel Govern. En tercera posició, alguns nacionals desitjarien un acord diferent del pactat. Al grup dels no andorrans, el model de vinculació prioritari també és el de mantenir la relació vigent.

ESCALÉ SOSTÉ QUE CONVOCAR LA CONSULTA ARA SERIA "NEGLIGENT"

Cerni Escalé, líder de Concòrdia, considera que convocar el referèndum de l’acord d’associació amb l’actual clima d’opinió negativa seria “negligent”. “És una situació greu que mereix l’atenció del Govern. El fet que hi hagi un clima tan negatiu cap a l’acord d’associació implica que s’hagi de reconsiderar el full de ruta. Si continua havent-hi resultats negatius en els pròxims mesos, això pot afectar el futur referèndum. Per tant, convocar la consulta amb aquest clima negatiu entre l’opinió pública pot ser molt perjudicial”, va dir ahir el conseller general. Malgrat tot, Concòrdia evita distanciar-se en excés d’Europa: “Mantenim acords que són altament beneficiosos. Des de Concòrdia som europositius; creiem en les institucions europees. Pensem que hem d’arribar a un clima d’entesa, però no amb aquest acord, que té un impacte tan fort en habitatge, en immigració o en l’economia (per la penetració d’empreses estrangeres). Andorra ha de mantenir la població més unida.” Quant a l’alt percentatge de ciutadans que senten que estan poc informats sobre els detalls de l’acord, Escalé demana iniciar “una campanya de comunicació variada que capturi tots els punts de vista”.



Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, va assegurar ahir que el resultat de l’enquesta “no és cap sorpresa”. “Ho copsem al carrer. La gent no validarà l’acord. Està més clar que l’aigua. La gent vol idees clares. Hi ha d’haver més transparència.” Des del PS, Judith Casal admet que la falta d’informació que reflecteix el sondeig és un missatge als partits del pacte d’estat: “Ens toca fer més feina.” I creu possible que un cop intensificada la campanya divulgativa es produeixi un sorpasso.