Els salaris són el problema que augmenta més entre la ciutadania

Publicat per Gerard E. Mur Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

L’adequació dels salaris al nivell de vida és el problema que creix més al sondeig d’opinió d’AR+I del segon semestre. La llista de preocupacions la continua liderant el preu de l’habitatge amb contundència. El 70,2% dels enquestats el consideren el problema principal (al primer semestre van respondre el mateix un 69,7% dels consultats, una diferència poc notable). Els sous ocupen la segona posició: són un problema de primer ordre per al 21,2% de la població; en aquest cas, la variació respecte del primer semestre sí que és significativa (16%). Segons Joan Micó, director del grup de sociologia d’AR+I, la inquietud pels salaris ha augmentat perquè s’ha ampliat més enllà dels sectors que històricament l’han considerat un problema (hoteleria, construcció...). Ara també és una preocupació rellevant per als treballadors administratius, per exemple. Per ordre d’aparició a la llista, altres qüestions que neguitegen la població són el trànsit, l’estat de les infraestructures, el funcionament del servei públic, l’encariment del nivell de vida, les pensions o l’ambient polític.