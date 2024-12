Vives insta un debat serè sobre Europa

Un discurs amb la mirada a Europa, però sense oblidar els problemes de casa. El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va parlar ahir a la recepció de Nadal sobre l’acord d’associació, del qual va destacar que “té en compte la sobirania i les especificitats d’Andorra”. Vives, que va mostrar-se favorable a l’obertura, va incloure entre els reptes més importants del futur la qüestió “fonamental de ratificar, o no, l’acord amb la Unió Europea”, i va recordar com va acompanyar i donar suport al Govern durant la negociació per obtenir el millor resultat per al país.

Tot i les seves paraules, Vives va subratllar que “no em correspon pronunciar-me sobre quina és la millor decisió a prendre, ja que això pertany a la lliure voluntat del poble andorrà”, això sí, va demanar que el debat al voltant de l’acord “eviti el perill d’una mirada basada simplement en interessos personals o partidaris a curt termini, que eviti una tensió o polarització innecessàries o excessives”, i que sigui “ampli, seriós i respectuós”, donada la “transcendència d’aquesta cruïlla per al futur del nostre poble”. Lluny d’això, Vives va demanar una “mirada que es deixi guiar de manera valenta per l’horitzó del bé comú”.

Encara amb la vista fixa a l’exterior, el Copríncep va demanar que els reptes del país no facin oblidar “la gran importància de les nostres ineludibles responsabilitats en el nostre entorn europeu, en la comunitat internacional i la família humana, en proporció a les nostres dimensions”. En aquest sentit, va animar a continuar actuant “com un país que contribueix amb el Dret internacional, que aporta les seves propostes als debats globals i que protegeix els drets de les persones i la inalienable dignitat de tota vida humana”. Sobre la vida, l’arquebisbe va citar una de les peticions del Papa Francesc, que demana “un compromís ferm de respecte a la vida humana, des de la concepció fins a la mort natural”.

L’any 2025 girarà al voltant de l’esperança, que és el missatge central triat per la Santa Seu. Un sentiment que “ha d’ajudar a afrontar amb valentia els grans desafiaments que tenim com a país”, com ara les dificultats per a l’accés a l’habitatge, on Vives va destacar com “un signe d’esperança” les mesures que s’emprenen des del Govern per “garantir el dret a un habitatge digne per a tothom, amb la construcció d’habitatge públic o la necessària regulació del mercat”. Tot i que va remarcar que les mesures “encara trigaran a donar fruit”, Vives va celebrar que “mostren ja l’inici d’un important camí de futur”.

