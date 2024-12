Els grups demanen fomentar el debat al voltant dels principals problemes

El discurs del Copríncep episcopal va deixar reaccions diverses entre els partits polítics pel que fa a Europa, però els va unir a tots en la necessitat de fomentar els debats al voltant dels principals reptes del país.

De la banda del no a Europa, el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, va dir als mitjans que “el Copríncep no pot errar a l’hora d’expressar-se i s’ha de respectar la seva perspectiva”, però va coincidir en la importància d’allunyar-se de polítiques curtterministes i “passar a una política de planificació” per abordar els problemes més greus, com ara l’habitatge.

“Cal allunyar-se del curtterminisme i passar a la planificació” Cerni Escalé, President de Concòrdia



La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va definir el discurs d’“equilibrat”, i va remarcar que tot i que ells vulguin trencar les negociacions amb Europa, entenen que “l’acord genera debat i tothom té visions diferents”. On sí que van trobar un punt en comú és en l’habitatge. En aquest sentit, Montaner va demanar que es posi fi a l’especulació i empreses pantalla.

La presidenta suplent del PS, Susanna Vela, va destacar que “ens ha agradat molt sentir el vot positiu a l’acord d’associació com un instrument que permetrà a Andorra continuar per un camí de prosperitat”. Vela va remarcar la necessitat de tenir temps per explicar millor l’acord i el seu contingut per “desmuntar les propostes del no, que tampoc coneixem, i sembla que només critiquin per criticar”.

“Ens ha agradat molt sentir el vot positiu a l’acord d’associació” Susanna Vela, Pres. suplent del PS



El cap de Govern, Xavier Espot, es va desfer en elogis cap a Vives i va apuntar que “ha estat un discurs excel·lent, que infon optimisme i que s’ha centrat en els grans reptes que tenim plantejats com a país. Un discurs propi d’un cap d’Estat”, va dir Espot, que va compartir amb el Copríncep que el debat d’Europa ha de defugir dels interessos curtterministes i partidistes. “Quan haguem de prendre una decisió respecte del nostre encaix amb Europa, ho hem de fer pensant en les generacions futures i no pensar en l’Andorra d’avui o de l’any vinent”, va acabar Espot.

Qui també va valorar molt positivament i d’encertat el discurs de Vives va ser el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, qui va recordar la importància d’afrontar reptes “units, malgrat les discrepàncies legítimes”, en temes com la Unió Europea o l’habitatge.