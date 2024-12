Pols en suspensió i alerta groga per vent a la tarda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El dia comença amb pols en suspensió que afecta el conjunt del país i que, a mesura que passin les hores, s'anirà dissipant a causa del seu desplaçament cap al centre del Mediterrani. A la tarda, el pas d'un front normalitzarà les temperatures i farà augmentar el vent. Per aquest motiu, el servei meteorològic ha activat l'avís groc per ventades que poden arribar als 70 quilòmetres per hora als fons de vall i als 100 als cims, i que es mantindrà fins les 6 hores del matí de demà. La pertorbació provocarà, durant la nit, nevades als cims, amb fins a 20 centímetres de neu nova o 10 a partir de 2.000 metres i nevades testimonials entre 1.000 i 1.500 metres.

Les temperatures es mantindran altes al llarg del dia d'avui, amb mínimes de 4 graus a Andorra la Vella, 0 a 1.500 metres i -4 al Pas. Les màximes s'enfilaran fins als 11 graus a 1.500 metres i 13 graus a Andorra la Vella. El cap de setmana serà estable, amb sol i núvols però amb temperatures un parell de graus més baixes.