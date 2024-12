Avís groc per ventades fortes demà a la nit

L'alerta groga s'ha activat per a dijous i divendresMeteo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'arribada d'un front a partir de demà a la tarda provocarà "un augment significatiu del vent de cara a la nit de dijous a divendres", segons anuncia Meteorologia. El servei ha activat l'avís groc a partir de les 18 hores de demà per la previsió de ràfegues que poden arribar als 70 quilòmetres per hora als fons de vall i als 100 quilòmetres per hora als cims. La jornada avui serà de predomini del sol i temperatures que arribaran a màximes de 14 graus al centre del país.

La pertorbació portarà demà a més precipitacions "minses" al nord del país, on es poden acumular uns 10 centímetres de neu als cims. La nevada baixarà a qualsevol cota a la nit i a la tarda se situarà per sobre dels 1.500 metres. Per a la jornada de divendres les precipitacions es limitaran al nord durant el matí i al sud del Principat s'obriran clarianes.

Les temperatures de dijous oscil·laran entre els 4 i els 13 graus a Andorra la Vella, i entre els -8 i els 3 graus al Pas de la Casa. Divendres serà un dia fred amb baixada dels termòmetres fins a 1 grau de mínima a la capital i -8 al Pas. Les màximes arribaran a 8 graus al centre i no passaran de 0 a la vila fronterera, i dissabte predominarà el sol amb temperatures mínimes baixes.