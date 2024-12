La població augmenta en 2.200 persones en un any i s'enfila a 86.931 habitants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha registrat un increment de la població del 2,6% des del novembre del 2023 fins al del 2024 que es concreta en 2.208 habitants més que eleven el total al 86.931 persones. L'augment correspon majoritàriament a l'arribada de 1.544 residents del grup altres nacionalitats, entre els quals hi ha 474 argentins, 339 colombians, 233 peruans i 439 de països no concretats, segons publica Estadística.

Les dades indiquen que el creixement del global de residents sud-americans ha estat molt destacada en l'últim any però s'està moderant en l'evolució mensual. L'informe de l'octubre detallava que hi havia 3.153 nacionals argentins i al novembre han baixat a 3.111, tot i que en l'últim any la pujada és d'un 18%. La comunitat de colombians ha passat de 943 el novembre del 2023 a 1.282 en el mateix mes d'aquest any, que són 14 residents més dels que hi havia a finals d'octubre. I en el cas dels peruans l'increment és de 531 a 764 en dotze mesos, i de només 4 d'octubre a novembre d'enguany. El quart col·lectiu més nombrós dins d'altres nacionalitats és el de brasilers, que pugen de 555 a 614 en dotze mesos.

El moviment demogràfic ha estat més destacat en xifres absolutes a Andorra la Vella, amb 508 inscrits respecte al novembre anterior, seguit d'Encamp amb 431 residents i Escaldes, amb 346 persones. Per percentatge el creixement més important s'ha registrat a Canillo que suma 297 habitants, un 5,2% més de població.