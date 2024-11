L'augment de colombians, peruans i argentins eleva la població a 86.801 habitants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha sumat 2.285 habitants des de l'octubre de l'any passat, el que incrementa el total de la població un 2,7% més fins a 86.801 persones. El detall de les xifres publicades per Estadística indica que l'arribada de ciutadans d'Amèrica del Sud lidera el creixement de residents, amb un total de 1.289 dins de les 1.768 persones del col·lectiu altres nacionalitats, que creix un 14%. L'augment més destacat per percentatge és el de peruans, que quasi es dupliquen en passar de 512 l'octubre del 2023 a 760 el mes passat. En segon lloc apareixen els ciutadans procedents de Colòmbia, que són 1.268, un 42,8% més dels 888 de fa un any. En el cas dels argentins el total de residents s'enfila a 3.153, amb la suma de 590 en l'últim any que corresponen a una variació a l'alça del 23%, i se situen per sobre de la pujada d'andorrans que és de 410, un 1,1% de pujada.

La quarta procedència de sud-americans del grup altres nacionalitats amb més registrats és la de brasilers, que n'afegeix 71 i arriba a 615. El canvi de l'arribada d'immigrants es reflecteix en les dades dels provinents dels països veïns, amb 182 espanyols i només 40 francesos. El nombre de portuguesos baixa en 115 habitants en comparació amb l'octubre del 2023 i es queda en 14.431.

Estadística indica que el creixement de població en xifres absolutes s'ha repartit per parròquies en 499 residents nous a Andorra la Vella, 465 a Encamp, 369 a Escaldes, 309 a la Massana, 299 a Canillo, 222 a Sant Julià i a Ordino només hi ha 122 nous habitants. La xifra d'andorrans és de 39.378 i la d'estrangers, de 47.423.

L'informe mostra que es manté la tendència d'envelliment de la població del Principat. Els menors de 15 anys són 9.824, un 1,4% menys que l'octubre anterior, mentre que la quantitat de residents majors de 64 anys s'enfila un 4,3% en un any i passa de 12.798 a 13.345. També hi ha més habitants d'etnre 15 i 64 anys, amb una pujada des de 61.753 a 63.632, un 3% més.

El total d'habitants inscrits als comuns és de 92.593, el que suposa un increment del 3,1% en comparació amb els 89.787 de la dada de l'octubre del 2023. La diferència amb el nombre estimat per Estadística és de 5.792 persones i la desviació entre les dues xifres augmenta respecte a l'any passat, ja que s'enfila al 6,7%, cinc dècimes per sobre de l'octubre anterior.