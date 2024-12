El Govern traçarà el recorregut del tramvia a l’inici del 2025

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern estudia en profunditat el projecte de tramvia que ha de connectar Sant Julià de Lòria amb Escaldes-Engordany. Així, l’executiu prepara un informe exhaustiu que oferirà un diagnòstic sobre la viabilitat d’implementar un tren urbà lleuger que uneixi aquestes dues parròquies. “Durant el primer trimestre de l’any vinent tindrem una proposta inicial de recorregut”, va dir ahir el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant el tradicional esmorzar que se celebra abans de Nadal entre la premsa i una part de l’executiu (a banda de Forné, també hi van assistir el cap de Govern i tres ministres: la de Salut, la de Cultura i Esports, i el de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia). “Es tracta d’un gran projecte de país que ha de comptar amb la implicació dels comuns, que ja ens han dit que ho veuen amb bons ulls. Mai s’havia arribat tan lluny”, va avançar Forné. “Els comuns, de fet, són les administracions que gestionen els plans d’urbanisme i ara que aquests plans estan en revisió és un bon moment per acordar per on passaria el tramvia”. També caldrà decidir on s’ubicarien els intercanviadors i les cotxeres. Segons Forné, la implementació del tramvia és “un projecte de llarg termini –de quaranta o cinquanta anys– perquè cal tenir una garantia urbanística”.