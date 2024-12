Espot evita assenyalar un successor i sosté que el candidat el triarà DA

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern va evitar ahir assenyalar cap successor al capdavant de DA. Per a Espot, el relleu a la cúpula del partit no és “un debat que toqui en aquest moment” perquè “encara queden dos anys i mig de legislatura”. “No en parlem”, va dir el cap de Govern amb referència a les converses internes de la formació. “Encara que alguns pensin el contrari, el nostre mètode de funcionament com a partit és molt més plural del que la gent es pensa. No funcionem com una monarquia electiva”, va manifestar. “No em correspondrà a mi decidir qui serà el pròxim candidat a les eleccions generals. Això es farà a través d’un procés participatiu. Els militants tindran molt a dir.” Espot, a més, va voler situar-se en una posició de sortida: “Tinc vocació d’anar desapareixent de l’escena política. El millor favor que puc fer a la meva formació és el de ser conscient de fins on arriba la meva capacitat d’influència.”