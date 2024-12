Creu Roja recapta 25.000 euros pels afectats de la dana a València

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Creu Roja Andorrana ha recaptat 25.000 euros que aniran destinats a ajudar les víctimes de la dana a València. Un import econòmic que s'ha assolit gràcies a les donacions i que serviran per a la "reconstrucció i reactivació econòmica de les zones afectades". A través d'una publicació a les xarxes socials, l'organització agraeix a "totes les persones" que han aportat un "granet de sorra". Creu Roja va iniciar una campanya de recollida d'aportacions econòmiques, a través de bizum i del seu portal web, per "dotar els afectats dels recursos econòmics a l'hora de refer les seves vides". A més, també va organitzar un concert solidari per recaptar fons.