Creu Roja recapta 815 euros en el seu concert solidari per València

Creu Roja Andorrana va recaptar 815 euros per ajudar els afectats de la dana a València amb el seu concert solidari. Diumenge a la tarda, a la sala d'actes del Comú d'Escaldes, durant més de cinc hores, més de 20 artistes van aportar el seu gra de sorra per posar a disposició del públic el seu talent, amb l'objectiu "d'ajudar en la reconstrucció de les zones malmeses i en la reactivació de l'economia local". Tot i que "la resposta ciutadana va ser més reduïda del que s'esperava", com confirmen a través d'un comunicat, es van obtenir 720 euros a través de la venda d'entrades i 95 euros gràcies a les donacions per Bizum.

"Tot i que sempre ens agradaria fer una mica més, no hi ha ajuda petita, i és amb aquestes petites ajudes que es construeixen els pilars de la solidaritat", va destacar un dels impulsors de l'esdeveniment, Juli Barrero.