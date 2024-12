S’allunya la possibilitat de trobar viva la parella perduda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La recerca de Txell Fusté, de 52 anys, i Esteve Carbonell, de 47, desapareguts des de dissabte passat al pic del Rulhe, va continuar ahir amb la implicació dels bombers d’Andorra. L’operatiu es va focalitzar al port d’Incles, on es treballa amb la hipòtesi que podrien haver descendit per aquest vessant després de desorientar-se per culpa del fort torb. Amb el pas de les hores, la probabilitat de trobar els excursionistes amb vida disminueix. Els equips de rescat continuaran treballant en la recerca només per aire.