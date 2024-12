Concòrdia lamenta que el Govern li faci "xantatge" amb els projectes de Sant Julià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha respost a les acusacions de Govern, pronunciades ahir pel ministre portaveu, Guillem Casal, respecte a l'esmena a la totalitat dels pressupostos. La consellera general ha lamentat que l'Executiu li faci "xantatge" amb els projectes de Sant Julià, els quals "donen resposta a les necessitats de la població que envelleix, i per donar resposta a la necessitat de pisos a preu assequible per a les persones majors de 65 anys". Segons Aché,"s'estan instrumentalitzant els projectes de Sant Julià. I el que nosaltres demanaríem és que, si s'aposten o es financen aquests projectes, és perquè s'hi creu, no per fer-nos xantatge".

Des del partit, i segons apunta la consellera general, es presenta una esmena a la totalitat dels pressupostos perquè "és una eina legítima en una democràcia en la que nosaltres proposem un model de país alternatiu."

El portaveu del Govern, Guillem Casal, va acusar Concòrdia de posicionar-se de manera contrària davant de temes clau com ara l’habitatge. “Si volem estar presents el dia de la inauguració d’edificis públics també se li hauria de donar el suport econòmic pertinent”, va explicar fent referència als dos consellers escollits per la parròquia que havien fet esmenes a la totalitat del pressupost del 2025.