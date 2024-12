Casal acusa Concòrdia d’anar contra projectes clau en habitatge

El portaveu del Govern, Guillem Casal, acusa Concòrdia de posicionar-se de manera contrària davant de temes clau com ara l’habitatge. “Si volem estar presents el dia de la inauguració d’edificis públics també se li hauria de donar el suport econòmic pertinent”, va explicar fent referència als dos consellers escollits per la parròquia que havien fet esmenes a la totalitat del pressupost del 2025. Si progressa, el projecte de llei dels comptes públics tornaria a l’executiu per refer-lo i que es vegi obligat a funcionar amb dotzenes parts. Unes declaracions efectuades en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què el Govern va anunciar l’entrada com a patró fundacional de la Fundació Laurus. Aquesta entitat, juntament amb el comú, han d’impulsar el projecte de construcció de pisos de lloguer per a la gent gran. L’aportació total es xifra en vuit milions d’euros.

Casal va fer referència que amb aquests posicionaments dels consellers lauredians, Pol Bartolomé i Maria Àngels Aché, a més a més del grup socialdemòcrata i d’Andorra Endavant, no tan sols s’estan posicionant en contra de projectes que poden beneficiar la parròquia laurediana, sinó també altres estratègies que es volen implementar en altres zones, com pot ser el de la Borda Nova o el que es farà a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes. També va afegir que aquestes esmenes a la totalitat del pressupost estan servint per dilatar les inversions i fer impossible encarregar-se d’aquestes responsabilitats amb la ciutadania.

El portaveu del Govern i ministre va aprofitar per contraposar els posicionaments de l’oposició amb l’acció que s’està fent des de l’executiu. Guillem Casal feia referència a la creació de la Fundació Laurus i de com aquesta és una forma de refermar el seu compromís “per garantir a la gent gran l’accés a un habitatge digne”. D’igual manera, va voler posar en relleu com des de l’organisme s’està “fent tot el possible per poder tenir un parc de pisos públics”.

El projecte inclou 54 pisos de 50 metres quadrats, amb una o dues habitacions, i la creació d’un centre de dia que els facilitarà la vida independent a través de l’accés a serveis clau com zones enjardinades i disposarà de patis interiors.

A banda del Govern, que hi posarà cinc milions d’euros, també col·laboren el comú o entitats com la Creu Roja, Reig Fundació, Bomosa i els hereus de Climent Riera o Montserrat Marfany. I va afegir que els preus d’aquests lloguers no es marcaran seguint els criteris que ha fixat el Govern per a la resta de pisos, uns 500 durant tota la legislatura, perquè van adreçats a uns usuaris diferents i inclouen serveis amb necessitats que no són les mateixes.

Per la seva part, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va respondre a les declaracions de Casal assegurant que “els projectes, sobretot el del vial, prolongat tant en el temps, no s’haurien d’utilitzar com a armes polítiques”.

TAMBÉ AL CONSELL

UN CAMIÓ PER A BOMBERS

S’adjudica per 459.900 euros el subministrament d’un camió d’extinció d’incendis destinat al cos de bombers.

MÉS AGENTS DE POLICIA

Govern amplia la plantilla de policia amb nou agents i tres penitenciaris en període de formació.

NOVA CAMPANYA

Salut posa en marxa una campanya per conscienciar sobre els perills de l’alcohol durant el Nadal.

VACANTS A EDUCACIÓ

Govern obre convocatòria per cobrir 26 places vacants per consolidar els interins estructurals.

GOVERN DEMANA A FRANÇA QUE MINIMITZI ELS TALLS CAP AL PAS El Govern afirma que durà a terme gestions amb les autoritats franceses per demanar que els episodis de tancament d’accessos siguin els mínims possibles. Tal com va puntualitzar el portaveu i ministre, Guillem Casal, des de l’executiu són “plenament conscients” de les implicacions que suposa per a llocs com el Pas de la Casa el tancament de les fronteres i tractaran de defensar els interessos dels empresaris i del país. “Intentarem sensibilitzar al màxim les autoritats d’aquesta situació”, va afegir.



El cap de setmana passat, França va anunciar el tancament de la carretera d’accés al país pel Pas de la Casa a causa de la possibilitat que caiguessin grans nevades. Una situació que va provocar el descontentament d’una gran part del teixit empresarial de la zona. No va ser fins ahir que es va començar a recuperar certa normalitat permetent la via per als camions de gran tonatge.



Davant d’aquesta situació viscuda el cap de setmana passat, Casal va apuntar que “els empresaris del Pas no han de patir perquè tenen el Govern del seu costat”, tot i que la decisió final no depèn “de nosaltres”. “És una situació competència del tot les autoritats franceses”, va declarar. Segons Casal, la comunicació es va fer pels mecanismes escaients.