Govern treballa amb França per minimitzar tancaments a la frontera del Pas

El Govern treballa conjuntament amb les autoritats franceses per minimitzar el tancament de la frontera del Pas al llarg de l'època hivernal a causa de les condicions meteorològiques. Així ho ha comunicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, afegint que "els empresaris del Pas no han de témer perquè el Govern defensarà els seus interessos".

Respecte al tancament d'aquest cap de setmana passat, el ministre ha explicat que "Imma Tor estava permanentment en contacte amb el prefecte de la regió d'Occitània" hi ha afegit que el "contacte hi és, hi ha estat i hi continuarà sent per minimitzar els tancaments". Dintre aquests contactes, Casal també ha remarcat que el Govern trasllada els sentiments de la gent del Pas a les autoritats franceses.

La circulació a la carretera RN22 cap a França va quedar tallada el passat dissabte en compliment de l'avís que van fer les autoritats veïnes al matí anunciant que a partir de les 15 hores la circulació quedava interrompuda per "condicions meteorològiques adverses".