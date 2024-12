França tanca la frontera a partir de les 15 hores pel temporal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La circulació a la carretera RN22 cap a França quedarà tallada avui a partir de les 15 hores per "condicions meteorològiques adverses". Les autoritats franceses han informat que tancaran la frontera per la previsió de nevades intenses del temporal que afectarà Andorra i el Pirineu des de primera hora de la tarda, segons anuncia Mobilitat. El servei de carreteres demana als conductors que planifiquin els desplaçaments i estiguin atents als canals d'informació.

El servei de meteorologia ha actualitzat aquest matí el pronòstic d'afectació de les nevades indicant que a partir del vespre, quan la cota de neu baixi a qualsevol altura "es preveu un episodi de neu i vent a tot Andorra". Meteorologia assenyala que els gruixos de neu seran més destacables al nord i alerta que el vent pot arribar a 140 quilòmetres per hora als cims i a 80 quilòmetres per hora al fons de vall.

Els meteogrames mostren que hi haurà "dos pics d'intensitat de neu, un aquesta propera nit, i el segon demà a la nit", exposa Meteorologia, avisant que es donen "tots els ingredients per un temporal hivernal que feia 3 anys que no teníem" al Principat. I remarquen que el vent serà més intens durant la jornada de dissabte, quan la temperatura patirà "un brusc descens".

La previsió ha fet activar l'avís taronja "per l'acumulació de neu a la zona nord" a partir del migdia fins al final de dilluns, i per "vent violent" a partir de les 15 hores i fins a la mitjanit de demà a tot el territori. Meterologia ha canviat l'alerta a groga a les zones del centre i el sud del país pel que fa a l'acumulació de neu tant avui com demà i dilluns.