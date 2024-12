Casal acusa Concòrdia d'anar contra projectes de Sant Julià amb l'esmena al pressupost

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillem Casal ha criticat el posicionament dels consellers generals de Concòrdia, i en concret dels que han estat escolllits per la circumscripció territorial de Sant Julià, per donar suport a l'esmena a la totalitat contra el pressupost que es debat demà. El ministre portaveu ha assegurat que "s'estan postulant en contra d'aquests projectes que poden beneficiar el seu territori", entre els quals ha esmentat la desviació de la General 1 i l'edifici de pisos de lloguer assequible per a gent gran i que el que fan "és dilatar aquestes inversions" perquè si tira endavant l'esmena representa que el projecte de llei dels comptes públics torna a l'executiu per refer-lo i que es vegi obligat a funcionar amb dotzeaves parts.

Casal ha subratllat en referència als consellers laureidans [Pol Bartolomé i Maria Àngels Aché] que "cal ser coherents, si volem la desviació i projectes que fa anys que es demanen el que no hem de fer és presentar esmenes a la totalitat i a més permetre's el luxe de votar en contra del pressupost on hi ha aquestes partides". El ministre ha manifestat que "si volem estar el dia de la inauguració també donem el recolçament econòmic" que es recull al pressupost i ha reivindicat que el Govern "qui treballa de forma decidida els projectes que reclamen des de Sant Julià i qui està treballant en benefici de tot el territori". I ha incidit que aquest fre en les inversions també pot afectar els projectes de la Borda Nova, els pisos del Cedreo els de l'avinguda del Pessebre.

El ministre portaveu s'ha referit a Concòrdia després d'anunciar que el consell de ministres ha aprovat avui la participació del Govern com a patró fundacional de la Fundació Privada Laurus que s'encarregarà de construir els pisos de lloguer assequible per a la gent gran a Sant Julià i de la construcció d'un centre de dia en el mateix edifici. I ha recordat que l'executiu fa una aportació de 5 milions d'euros i el comú, de 3 milions, alhora que ha reclamat suport per a les partides pressupostades per al 2025 per tirar endavant aquest projecte "defensat pel cònsol de Sant Julià", Cerni Cairat, membre de Concòrdia des de Desperta Laurèdia.

Casal ha recordat que el projecte es concreta en la creació de 54 habitatges de 50 metres quadrats amb la iniciativa que es promou des de la Fundació Laurus on també hi ha representació privada de diverses famílies i entitats. I ha afegit que els preus d'aquests lloguers no es marcaran seguint els criteris que ha fixat el Govern per a la resta de pisos, uns 500 durant tota la legislatura, perquè van adreçats a uns usuaris diferents i inclouen uns serveis diferents.