El cap de Govern acusa l’oposició de bel·ligerància per “simple estratègia”

El cap de Govern va acusar ahir l’oposició de mantenir una actitud frontal i bel·ligerant, àmpliament contrària a l’executiu, per “simple estratègia política i electoral”. “Han decidit que col·locant-se a la contra del Govern arribaran més de pressa al poder o ens desgastaran més fàcilment.” L’acord d’associació és una de les qüestions en què Espot detecta un rebuig més inexplicable: “Per què diuen no a l’acord? Perquè realment no hi creuen o perquè volen derrocar el Govern?” “L’acord d’associació no serà un llegat únicament d’aquest executiu. Han estat successius els governs que van iniciar aquest camí. No és un projecte pròpiament nostre. I qui l’haurà de gestionar i qui en veurà els resultats positius tampoc serem nosaltres”, va apuntar Espot, que considera que l’acord és “un instrument” i, per tant, cal “desdramatitzar” el debat entorn del pacte, ja que, com a instrument, “no vindrà a resoldre tots els problemes del país; simplement, ens pot permetre resoldre problemes si el sabem utilitzar convenientment”.