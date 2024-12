El contracte en origen serà obligatori per entrar al país

El Govern vol que la contractació de treballadors extracomunitaris es faci, en un futur, sota la modalitat exclusiva de contracte en origen. Ho va expressar ahir el cap de Govern durant una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV. Xavier Espot va dir que cal “treballar” en aquesta línia per evitar situacions de precarietat entre els immigrants nouvinguts i ho va discutir, dilluns, amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. “No és una cosa que puguem fer d’un dia a l’altre perquè cal involucrar el teixit productiu i els sectors econòmics, però hem de caminar cap a un sistema que impliqui donar l’autorització quan la persona que ha de venir ja pugui presentar un contracte en mà”, va avançar Espot, que va recordar el funcionament de la Llei d’immigració: “La realitat migratòria permet estar tres mesos en règim turístic, però queda clar que no ho pots fer si no tens els mitjans econòmics suficients per subsistir durant els temps que s’està sense feina. Quan trobes feina, s’entén que ja guanyes uns ingressos.” Per al cap de Govern, el camí a seguir és, doncs, el de la modalitat de contractació en origen: “És la millor opció: prohibir que es pugui venir des d’un país extracomunitari amb una modalitat que no sigui aquesta.”

El que cal evitar –va apuntar– és “l’efecte crida” i l’acumulació de treballadors extracomunitaris deambulant sense feina garantida, fet que pot derivar en “problemes socials”. Malgrat tot, situacions com ara les de temporers cercant feina “tampoc les hem de dramatitzar perquè són relativament habituals”. Per possibilitar aquesta modalitat de contractació és imprescindible arribar a un acord amb Espanya: “Se solucionaria amb un conveni bilateral que impliqués una transmissió d’informació. Això impediria deixar entrar a l’espai Schengen algú d’un país extracomunitari que volgués arribar a Andorra sense haver estat prèviament autoritzat amb un contracte laboral.” Els ministeris d’Interior i Exteriors d’Andorra i Espanya treballen conjuntament per perfilar “de manera pràctica” l’aplicació d’una solució que satisfaci les parts. En aquest sentit, Espot va manifestar que el govern espanyol “està d’acord” a explorar aquesta línia perquè “al final aquesta gent pot arribar a Andorra, però també pot quedar-se a Espanya”. El treball bilateral de la modalitat de contractació en origen també ha de servir per resoldre “les deficients aplicacions” del tractat trilateral que Andorra té signat amb Espanya (els andorrans residents a l’estat espanyol, segons el tractat, han de ser atesos, en determinades qüestions, com a nacionals).

En un pla més general, Espot va admetre que “la immigració és un gran actiu, però Andorra també s’ha de protegir. Si no hem tingut problemes al tomb de la immigració és perquè n’hem sabut fer una bona gestió i això passa per apostar per la immigració regular”. L’acord d’associació –segons el líder de DA– no ha d’implicar una pèrdua de sobirania en aquesta qüestió: “La normativa no tan sols no s’haurà de canviar, sinó que, a més, podrem ser més exigents sense que això contradigui l’acord perquè estem parlant de ciutadans extracomunitaris. Els problemes d’immigració que puguem tenir no seran conseqüència de l’acord. Es podran resoldre segons les normes nacionals.” Precisament, una d’aquestes normes nacionals és la coneguda com a llei òmnibus (en tràmit parlamentari). El projecte de llei per al creixement sostenible conté una mesura que implica la revocació de l’autorització de residència a la persona que incompleixi els requisits de reagrupament familiar.

DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT EN CURS Avortament despenalitzat durant aquesta legislatura. És el compromís d’Espot per a una qüestió social delicada. “Tenim dos anys i mig, però passen de pressa i sabem que hem de treballar de valent.” El cap de Govern va reunir-se amb el secretari d’Estat de la Santa Seu al setembre (a Nova York) i ahir va poder assegurar que s’està “avançant” en un text que permeti la despenalització. Practicar-lo a Andorra, però, és un escenari que descarta.