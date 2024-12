França reobre la frontera del Pas per a vehicles lleugers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El trànsit cap a França ha quedat restablert passat el migdia. Les autoritats franceses han anunciat el final del tancament de l'RN22 que es va decretar el dissabte a les 15 hores tot i que només es permet la circulació de vehicles lleugers i queda prohibit el pas de camions i autobusos. La prefectura de l'Arieja va avisar ahir que la via estaria tallada almenys fins al migdia i que es restabliria la circulació després de fer tir d'allaus per garantir la seguretat per la zona.

El temporal de neu i vent obliga a circular amb molta precaució per tota la xarxa viària tot i que les condicions han millorat en les últimes hores. Mobilitat ha anunciat la reobertura de l'accés a Arcalís que es va tallar dissabte a la tarda, el que permet l'arribada d'esquiadors en vehicles amb equipaments en la primera jornada d'obertura de l'estació aquesta temporada. El pas pel port d'Envalira s'ha autoritzat a mig matí després que la neteja de les llevaneus hagi permet aixecar la fase negra de tancament que va estar activada tot el diumenge. I el del tall del coll d'Ordino s'ha aixecat aquest matí poc abans de les onze.

El servei de trànsit tenia activada la fase groga a primera hora del matí a la General 2 a Canillo, a la General 3 a Llorts, a la General 4 a Pal i a la General 5 a Arinsal, i cap al migdia ha pujat la cota i els equipaments són necessaris per transitar a partir de Soldeu, el Serrat i Arinsal.