La nevada permet a totes les estacions obrir avui les pistes

Grandvalira va donar ahir el tret de sortida a la temporada 2024-2025 amb l’obertura parcial –uns sis quilòmetres de pistes en total, segons van confirmar fonts de la societat– dels sectors de Pas de la Casa i Grau Roig. Les precipitacions de neu van deixar entre dissabte i diumenge uns 75 centímetres de neu a les estacions. Al tancament d’aquesta edició la previsió meteorològica era que les acumulacions continuarien creixent durant la setmana. Gràcies a l’increment del mantell nival, avui també es posaran en marxa els sectors d’Encamp, Soldeu, el Tarter i Canillo, i a partir de demà estaran tots interconnectats. L’objectiu és arribar al cap de setmana vinent amb el màxim nombre de quilòmetres esquiables disponibles a mesura que els equips de terreny vagin habilitant les pistes.

Per la seva part, tant Pal-Arinsal com Ordino-Arcalís encetaran la temporada de neu avui amb una obertura que també serà progressiva. El primer que es farà serà habilitar les zones baixes dels dominis i s’anirà ampliant cap a les cotes altes sempre que la meteorologia ho permeti. L’objectiu és el mateix que als altres sectors: tenir el màxim de pistes i instal·lacions obertes el cap de setmana. La informació de les condicions d’obertura de les pistes s’anirà actualitzant als webs i a les xarxes socials de les estacions.

Neu al sector de Grau Roig.GRANDVALIRA

Meteorologia mantenia ahir activat l’avís groc pel perill que poden representar les ventades i l’acumulació de neu. Els gruixos acumulats per les precipitacions van ser de mig metre de neu nova a l’extrem nord del Principat, amb 54 centímetres a Sorteny i 51 centímetres a les Fonts d’Arinsal. Les precipitacions continuaran fins demà a la nit al nord i a la resta del país serà molt més feble, i no es descarta que s’obrin clarianes al sud al llarg del dia. Després d’un dia de treva, les nevades podrien reprendre’s dimecres, però només per sobre de 1.200 metres per sobre del nivell del mar.

A més, el Servei Meteorològic va informar que, a causa de les nevades, el perill d’allaus se situa en el nivell tres sobre cinc (perill marcat). En aquest sentit, cal destacar també les accions de vigilància per garantir la seguretat a certes zones afectades per allaus i als talls de carretera preventius a les zones d’Arcalís, Sorteny, Port d’Envalira i Coma de Ransol. Algunes d’aquestes zones va requerir tirs preventius ahir a la nit.

Els gruixos de neu van obligar a circular amb molta precaució per la xarxa viària. Mobilitat va informar que els equipaments per circular per la neu eren necessaris a partir del Tarter per la General 2, a partir d’Erts per la General 4, i des de Llorts per la General 3.

Les autoritats franceses, per la seva part, no van donar una data concreta per reobrir la frontera del Pas de la Casa. Però la Prefectura de l’Arieja va apuntar que podria ser avui a la tarda. La circulació d’entrada i sortida per l’RN22 està interrompuda des de dissabte a les tres de la tarda, quan les autoritats veïnes van decidir el tancament per la previsió de condicions meteorològiques adverses. La nevada ha deixat més de mig metre de neu per la zona de la vila fronterera.