Primera jornada d'obertura de pistes

La temporada d'esquí ha començat avui de manera generalitzada a totes les estacions en una jornada de poca afluència i bones condicions de neu, segons mostren les imatges facilitades per Grandvalira Resorts. A l'obertura parcial d'ahir dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig s'han afegit les pistes de Canillo, el Tarter, Soldeu i Encamp, i també les d'Arcalís i Pal Arinsal.

El personal de les estacions ha treballat en la retirada de la gran quantitat de neu acumulada en algunes zones i en l'adequació de les pistes per acollir els esquiadors, en un dia de ventades fortes en zones com l'estació ordinenca. Des de Grandvalira Resorts indiquen que aquesta setmana s'anirà ampliant de manera progressiva el nombre de pistes i instal·lacions per tenir els dominis esquiables disponibles de cara al cap de setmana.