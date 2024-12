La frontera de França podria reobrir demà a la tarda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats franceses no han donat una data concreta per reobrir la frontera del Pas de la Casa però des de la Prefectura de l'Arieja s'apunta que podria ser demà a la tarda, segons publiquen mitjans veïns. La circulació d'entrada i sortida per l'RN22 està interrompuda des de les 15 hores d'ahir quan les autoritats veïnes van decidir el tancament per la previsió de condicions meteorològiques adverses. I s'estima que la nevada ha deixat més de mig metre de neu per la zona de la vila fronterera.

Els mitjans gals indiquen que la prefectura de l'Arieja ha anunciat que la carretera restarà tallada "almenys fins dilluns al migdia" pel risc d'allaus i que es faran "trets preventius per desencadenar allaus abans que es torni a obrir la carretera". I han afegit que si les caigudes de neu provocades deixen el pas assegurat la via cap al Pas "podria reobrir-se dilluns a la tarda", tot i que aquesta previsió s'ha de confirmar perquè el pronòstic meteorològic apunta a més nevades en les properes hores. Les autoritats franceses remarquen que el temporal ha provocat acumulacions de neu pel vent i la carretera no s'ha netejat". Els turistes que hagin de tornar cap a França no tenen de moment més alternativa que sortir per la frontera hispanoandorrana.

La zona de l'Arieja està en alerta groga per risc d'allaus "amb un augment del risc i la mida de les allaus a mesura que augmenten les nevades", exposa la Prefectura. L'alerta és taronja per les precipitacions de neu que es mantindran fins demà a la tarda amb nevades acompanyades de ràfegues fortes de vent, adverteixen les autoritats franceses.